На днях руководимые первой дамой Армении Анной Акопян "благотворительные" фонды отчитались о своей деятельности.

В ответ вместо аплодисментов зазвучали критически и саркастические замечания, а также неудобные вопросы.

Как пишет издание 7or.am, еще 7 месяцев назад обществу возглавляемые Акопян фонды "Мой шаг" и "Город улыбок" были не особо интересны, но результаты деятельности правительства (или их отсутствие), различные командировки, подозрительная секретность и другие явления вывели эти фонды в центр всеобщего внимания. Многих стали интересовать в особенности размеры и структура находящихся в их распоряжении финансов.

В этой связи у издания возникло несколько "наивных" вопросов к хранительнице армянской благотворительности.

Первый. Как так получается, что благотворительному фонду Анны Акопян суммы перечисляют другие благотворительные организации?

Логика подсказывает, что эти благотворительные организации создавались не для того, чтобы финансировать другие благотворительные фонды, но, как выясняется, для Акопян было сделано исключение. Почему?

Второй. Как так получается, что ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" перечисляет "Городу улыбок" более 100 тысяч долларов (член Совета ЗАО, РПА-евец Ваге Акопян, который, согласно имеющейся информации, в ходе внеочередных выборов НС поддерживал альянс "Мой шаг", считает перечисленные им благотворительному филиалу альянса 100 тысяч долларов небольшой суммой)? И делается это на этапе, когда в комбинате проходят проверки.

Еще одно примечательное обстоятельство. Правительство осуществляло в комбинате проверки. Затем руководитель проверяющей госструктуры, в рамках фейсбуковской активности (в данном случае это уже несущественно, и является темой для отдельного разговора), намекает, что в комбинате были выявлены злоупотребления, и после этих намеков отстраняется от должности. Вот уж действительно город улыбок... Каджаран.

Третий. Как так получается, что критиковавшиеся Николом Пашиняном на протяжении лет "олигархи" жертвуют суммы возглавляемым Анной Акопян фондам? Это "индульгенция" или что-то другое?

Интересует автора публикации также следующее: возможно ли, что "переходное правосудие" и применение презумпции виновности обеспечат фондам "Мой шаг" и "Город улыбок" колоссальные финансовые поступления?

Таким образом, новоиспеченному меценату Анне Акопян прямо намекнули на то, что ее фонды формируются за счет крупных взяток и откупных, передаваемых олигархами и предпринимателями, а также средств, привлекаемых путем шантажа.

Совершенно очевидно, что в обнищавшей Армении формирование подобных фондов законным путем трудноосуществимо. Зато в условиях правовой анархии и диктатуры Пашиняна есть широкие возможности набора средств путем шантажа. Например, как в случае с Зангезурским комбинатом, отстегнувшим фонду Акопян 100 тысяч долларов после проведенных там проверок. Сами проверки проводятся не с целью наказания виновных, а с целью опустошения их карманов. Из тех же соображений "делятся" с фондами первой дамы олигархи, тот же Самвел Алексанян и Сашик Саргсян.

Одним словом, коррупционная цепочка не прерывается.

Султан Керим