Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканы
27 февраля 2019 12:00 187
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Доминиканской Республики Данило Медине в связи с Днем независимости.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики - Днем независимости.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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