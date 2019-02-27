Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Доминиканской Республики Данило Медине в связи с Днем независимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики - Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.