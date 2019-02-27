Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия успешно сотрудничают во всех сферах, и это сотрудничество углубляется день ото дня
27 февраля 2019 12:20 559
Азербайджан и Грузия успешно сотрудничают во всех сферах, и это сотрудничество углубляется день ото дня.
Об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в среду на встрече один на один с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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