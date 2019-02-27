Азербайджан и Грузия успешно сотрудничают во всех сферах, и это сотрудничество углубляется день ото дня.

Об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в среду на встрече один на один с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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