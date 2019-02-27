При организационной поддержке МИД Азербайджана главы аккредитованного в стране дипкорпуса посетили Агдамский район и город Нафталан в целях лучшего ознакомления с социально-экономическим развитием, туристическим потенциалом и нынешним состоянием туристической отрасли, а также с услугами, предоставляемыми в регионах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В двухдневном визите участвуют около 70 представителей дипкорпуса.

В рамках визита дипломаты ознакомятся с музеями, предприятиями и центрами, функционирующими в Агдамском районе, в том числе, ковроткацким предприятием, коневодческим комплексом, Центром мугама, музеем Государственного флага и другими объектами, а на следующий день ознакомятся с туристическим потенциалом Нафталана.