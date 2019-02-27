Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я тоже продолжаю эту традицию.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, находящаяся с официальным визитом в Баку Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, в частности, в среду на встрече один на один с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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