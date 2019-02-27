Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детдома в Сураханском районе Баку - ФОТО
27 февраля 2019 12:50 150
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детский дом номер два в Сураханском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд.
Сначала Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными на новой спортивной площадке детского дома.
Спортивная площадка построена по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке посольства Китая в Азербайджане.
Здесь установлены различные спортивные сооружения, заново созданы футбольная и баскетбольная площадки, благоустроена территория вокруг.
Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась и побеседовала с воспитанниками детского дома.
Лейла Алиева посмотрела художественную композицию, посвященную Ходжалинскому геноциду.
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