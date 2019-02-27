Совместно осуществляемые Азербайджаном и Грузией проекты важны и для наших стран, и для континента, и для мира.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече в Баку с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая была проведена в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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