Президент Ильхам Алиев: Совместные проекты Азербайджана и Грузии важны и для наших стран, и для континента, и для мира
27 февраля 2019 13:45 214
Совместно осуществляемые Азербайджаном и Грузией проекты важны и для наших стран, и для континента, и для мира.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече в Баку с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая была проведена в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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