Делегация во главе с президентом Центристского демократического интернационала Андресом Пастраной прибыла по приглашению правящей партии "Ени Азербайджан" в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПЕА.

Пастрану во время визита в Азербайджан сопровождают генеральный секретарь Центристского демократического интернационала Антонио Лопес-Истурис Уайт и главный координатор по Евразийскому, Азиатскому и Тихоокеанскому региону Сезар Россело.

В рамках начавшегося в среду визита делегации планируется провести встречи с вице-премьером Азербайджана, заместителем председателя - исполнительным секретарем ПЕА Али Ахмедовым.

В программу визита делегации входят ряд официальных встреч, встреча с вынужденными переселенцами в поселке Мушфигабад, а также ознакомление с историко-культурными памятниками Баку.

Визит делегации Центристского демократического интернационала в Баку завершится 28 февраля.