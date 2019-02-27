Глава Центристского демократического интернационала прибыл в Баку - ФОТО
Делегация во главе с президентом Центристского демократического интернационала Андресом Пастраной прибыла по приглашению правящей партии "Ени Азербайджан" в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПЕА.
Пастрану во время визита в Азербайджан сопровождают генеральный секретарь Центристского демократического интернационала Антонио Лопес-Истурис Уайт и главный координатор по Евразийскому, Азиатскому и Тихоокеанскому региону Сезар Россело.
В рамках начавшегося в среду визита делегации планируется провести встречи с вице-премьером Азербайджана, заместителем председателя - исполнительным секретарем ПЕА Али Ахмедовым.
В программу визита делегации входят ряд официальных встреч, встреча с вынужденными переселенцами в поселке Мушфигабад, а также ознакомление с историко-культурными памятниками Баку.
Визит делегации Центристского демократического интернационала в Баку завершится 28 февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!