В среду состоялся совместный рабочий обед премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова и находящейся с официальным визитом в Азербайджане президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.

В ходе искренней беседы был проведен обмен мнениями по отношениям между Азербайджаном и Грузией, в том числе по перспективам сотрудничества в экономической сфере.