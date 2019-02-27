Состоялся совместный рабочий обед премьер-министра Азербайджана и президента Грузии - ФОТО
27 февраля 2019 14:56 567
В среду состоялся совместный рабочий обед премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова и находящейся с официальным визитом в Азербайджане президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.
В ходе искренней беседы был проведен обмен мнениями по отношениям между Азербайджаном и Грузией, в том числе по перспективам сотрудничества в экономической сфере.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!