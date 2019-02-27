Благодаря открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс объем грузов, проходящих через Азербайджан и Грузию, растет и будет расти.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в ходе выступления в среду вместе с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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