Президент Ильхам Алиев: Благодаря открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс объем грузов, проходящих через Азербайджан и Грузию, растет и будет расти
27 февраля 2019 15:01 968
Благодаря открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс объем грузов, проходящих через Азербайджан и Грузию, растет и будет расти.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в ходе выступления в среду вместе с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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