Распоряжения, указы и решения Президента Ильхама Алиева, служащие повышению социального благосостояния граждан Азербайджана, еще большему развитию страны, являются составной частью реализуемого большого пакета социальных реформ.

Об этом сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева, передает Day.Az.

Велиева сказала, что выплата государством 11 тысяч манатов более 12200 семьям шехидов, повышение пособий семьям шехидов с 242 до 300 манатов, повышение пенсии Президента Азербайджана семьям погибших, пропавших без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане с 220 до 300 манатов, повышение минимальной зарплаты на 38 процентов и ее увеличение с 130 до 180 манатов, повышение минимального размера пенсии примерно на 38 процентов - с 116 манатов до 160 манатов, а также повышение стипендии примерно 100 тысячам студентов, еще раз свидетельствует о том, что в основе проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики стоит человеческий фактор.

Депутат отметила, что Президент Азербайджана также дал поручения по принятию соответствующих шагов в целях продолжения социальных мероприятий.

"К примеру, один из беспокоящих граждан вопросов связан с проблемными кредитами. В связи с этой проблемой Президент Азербайджана проявил особую чуткость и дал соответствующие указания для решения этой проблемы в пользу граждан. Уверена, что и эта проблема будет решена в короткий срок", - сказала Велиева.

Велиева добавила, что принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым шаги, проделываемая им работа еще раз доказывают, что проводимая в Азербайджане социальная политика включает в себя системные, продуманные комплексные мероприятия.