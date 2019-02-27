"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней". Эта фраза высказана Йозефом Геббельсом, рейхсминистром народного просвещения и пропаганды нацистской Германии.

То, что не удалось Геббельсу, не дает покоя министру обороны Армении Давиду Тонояну. Сей человек - так и быть, назовем человеком того, вся карьера, принципы и жизненное кредо весьма далеки от человечности - в который уже раз пытается угрожать Азербайджану, не забывая при этом - какой умница, вах - рассказать про несуществующее могущество Армении и всю прыть армянских солдат.

Неважно, что армянские военные при упоминании Тонояна почему-то плюются, костерят его на чем свет стоит, а отдельные совершенно потерявшие демократический нюх и попутавшие берега дозволенности солдаты матерятся громко. Причем, отчетливо и с многоэтажными вербальными конструкциями.

Свинство человекоподобных - вставлять свой пятак туда, куда настоящая свинья в жизни не догадается вставить.

Может быть, министра обороны, нанюхавшегося конфискованной у генерала Манвела Григоряна хлорки Тонояна, кто в последнее время упорно стяжает славу на ниве боевой уфологии, подвергли бесчеловечным опытам?

Вроде нет, он не жалуется на жизнь, бодр и говорит без устали перед камерами.

Что же тогда случилось, что затмение разума напрочь лишило Тонояна осколков разума?

На этой неделе в маленькой, нищей, но гордой до беспробудства и коликах в мозговых извилинах Армении произошло судьбоносное событие общемирового масштаба, изменившее историю планеты, а никто и не заметил - несчастная Армения, чтобы защищаться, оказывается, ну, просто вынуждена нападать.

Было бы непростительным лукавством думать, что очередное вербальное послание Тонояна вечной космической пустоте, сопровождавшееся потрясением кулачками и яростными гримасами, торжественно озвученное перед телекамерами, является ничем иным, как итогом бессмысленной бандитской возни в администрации Никола Пашиняна, в ходе которой очередной герой словесных угроз оформил себе временно-пожизненное место у самой толстой дудки ереванского бульбулятора. Глупо также говорить о том, что личность этого хомо милитарикуса вульгариса по очевидным причинам вполне известна и не имеет никакого значения, тем более что армянский Чебурашка, как говорится, все равно не за горами.

Давид Тоноян честно вел бескомпромиссную демократическую борьбу за право угрожать Азербайджану в стенах армянского парламента, министерства обороны или же все равно где, лишь бы он был услышан местными журналистами.

И поначалу все шло хорошо - никто, кроме Свазиленда, Тувалу, Мадагаскара, Борнео, ООН, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ, ЕС, США и прочих незначительных игроков международной арены, особо не возмущался, а Папуа-Новая Гвинея даже, вроде, отнеслась с неким налетом понимания.

Но тут в ситуацию вмешалась Россия, которая принялась убеждать незначительных международных игроков, что большинство словесных экзерсисов армянского министра обороны - это, по правде сказать, не то чтобы заявления, а так, словесный поток, потому что как же - в Ереване вообще орудует какой-то непонятный пчеловод, или как его там, Сержа Саргсяна, бывшего президента Армении, демократические процедуры в стране соблюдаются, а ценности союзничества и братства не умерли, и пусть длинная рука Запада до них уже не дотянется.

Но все равно - Тоноян, как таперный клоун, все равно сумел, шельмец, удивить. Сперва самого себя, потом своего начальника Пашиняна, а потом и армян, де-юре граждан Армении.

"Армения при закупке вооружений будет делать акцент на качество, а не количество", - об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Давид Тоноян.

По словам министра, экономические и демографические возможности Армении не сопоставимы с Азербайджаном. Именно поэтому Армения будет акцентировать внимание на качественном превосходстве.

"И как вы увидели, мы сейчас закупаем такие вооружения, которые дают нам возможность нейтрализовать поползновения противника", - сказал он, уточнив, что речь идет, в том числе и о закупке истребителей Су-30 СМ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тоноян заявил, что Армения начала приобретать и наступательные вооружения. Сейчас многое меняется - психология, подходы в выстраивании оборонной политики. По его словам, опыт тысячелетий показывает, что находящиеся в постоянной обороне армии, в конечном счете, терпят поражение.

"Мы не собираемся оставаться в оборонительных позициях. Если речь пойдет о возобновлении боевых действий, то мы медлить не будем", - добавил он.

На уточняющий вопрос, нападет ли армянская армия, министр ответил: "А почему бы и нет!"

Также Тоноян сообщил, что Ереван собирается взять у России новый кредит на 100 миллионов долларов для закупки вооружений. По его словам, "эти средства дадут возможность решить поставленные задачи, не вступая в гонку вооружений".

Номенклатура вооружений пока является превеликой и очень большой армянской военной тайной.

По замыслу Давида Тонояна, после его мегабравурного заявления армянские дамы должны бросать несуществующие чепчики в воздух, самые отмороженные националисты, обнимаясь с дашнаками, улыбаться на ширину плеч, а солдаты зардеться от умиления и смущенно сказать: "Да, наш министр такой!"

Право, какая разница в том, что Д.Тоноян является гражданским лицом и не имеет полного представления о том, что такое защита и что такое атака. Ну, он не в зуб ногой в военном планировании, стратегии и тактике - и, что?! Зато вот какой храбрец угрожает Азербайджану, трясет пальцем, обещает нападение и, вообще, конец существованию Баку.

Кроме того, ну, кто будет вспоминать, что во время апрельских боев 2016 года, когда он был заместителем министра обороны, так и при Гюннютской операции, когда Д.Тоноян уже был министром обороны, желающая перейти в "атаку" армянская армия, бросив все, что можно бросать от себя подальше, развила атлетическую скорость и бежала с поля боя.

Да, с учетом того, что в военной сфере он является дилетантом, можем сказать, что эти популистские мысли предназначены исключительно для внутренней аудитории и не представляют никакого значения с военной точки зрения.

Мы даже не будем вспоминать, что Д.Тоноян лично признал превосходство азербайджанской армии во всех направлениях. А армянские военные эксперты чуть ли не единодушно утверждают, что в ближайшем будущем армянская армия не только не сможет превзойти азербайджанскую армию, она даже не имеет перспективы сравниться с ней ни в одной сфере.

Причем совершенно неважно, что Д.Тоноян также известен как "изобличитель коварных замыслов Азербайджана". Если верить министру обороны Армении, то диверсии против его маленькой, разваленной, задыхающейся в тисках многочисленных бед и проблем страны - обычное дело. Чуть ли не каждую неделю в Армении стабильно ловят, снимают на камеру и сажают в тюрьму вражеского диверсанта - как правило, одного и того же, и оттого очень опытного и все более опасного.

Так, в частности, оказывается, в день выборов в парламент страны этот целеустремленный каратель перерубил в Ереване всю мобильную связь и сдал ее в цветмет, а перед этим целую неделю организовывал различные атаки на армянские порнографические сайты, получив от заказчиков дополнительную диверсионную комплектацию - противогаз и резиновые сапоги.

Если бы у него тогда получилось, все бы в Ереване уснули, и явка на выборах была бы провалена, и Пашинян был бы не выбран, что послужило бы поводом для очередных голословных обвинений со стороны Запада, Востока, Юга и Севера. Однако Давид Тоноян своевременно обратился к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений, вследствие чего диверсант, вытаращив глаза, поперхнулся, испугался огласки и ушел.

Хотя сколько бы ни пыталась свинья изобразить умное лицо - в лучшем случае у нее получалось умное рыло.

Давид Тоноян, говорят, готовится к очередной угрозе - по ночам печатая шаг, марширует между спальней и кухней, а проходя мимо зеркала в прихожей, противовоздушно надувает щеки и опускает свою монобровь.

Ну, чтобы враги боялись, ага...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az