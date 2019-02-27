Успешная экономическая политика, проводимая в Азербайджане, позволила решить многие социальные вопросы. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

"С начала этого года мы чуть ли не каждый день становимся свидетелями новых распоряжений, подписываемых Президентом Азербайджана в связи с усилением социального обеспечения, улучшением уровня жизни населения. Все эти шаги должны расцениваться как составная часть пакета социальных реформ, осуществляемых Президентом Азербайджана. Эти реформы нацелены на дальнейшее улучшение социального благополучия граждан", - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, не только в СНГ, но и в мире найдется очень мало стран, где бы решению социальных проблем населения уделялось столько внимания, сколько уделяется в Азербайджане.

"Следует учесть, что в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий сформировался особый слой населения, нуждающийся в социальной заботе. Число таких людей составляет примерно один миллион. Это создает для государства необходимость в изыскании и направлении в социальную сферу дополнительные финансовых средств. Успешная экономическая политика, проводимая в Азербайджане, создала возможность для решения социальных вопросов и определила перспективы в устойчивой деятельности в этом направлении. Все это - проявление заботы государства о своих гражданах", - сказал депутат.