Азербайджан - одно из самых эффективных социальных государств современности, сказал в среду Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан продолжает укреплять статус социального государства.

Отметив, что обеспечение благоденствия граждан является главной задачей социального государства, политолог подчеркнул, что Азербайджан олицетворяет в себе все признаки социального государства: "Принятие комплексных шагов по обеспечению социальной справедливости и достойного уровня жизни граждан является одной из основных задач государства. Совещание по экономическим и социальным вопросам при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве еще раз показало, что государство всегда и во всех вопросах находится рядом с гражданином. Следует учесть, что в преддверии прошлогодних президентских выборов Президент Ильхам Алиев анонсировал принимаемые ныне меры".

Он добавил, что по масштабу принимаемых в социальной сфере мер Азербайджан опережает многие страны мира. Результаты социальной политики государства без исключения охватывают все слои населения.

"Из выступления Президента Азербайджана можно сделать такой вывод, что в 2019 году социальноориентированная деятельность государства по качеству будет значительно отличаться от деятельности прежних лет", - добавил политолог.

Мирбашироглу добавил, что наряду с экономическим потенциалом реализация широкомасштабного социального пакета опирается и на сильную политическую волю: "Все вышеуказанное еще раз доказывает, что Азербайджан - одно из самых эффективных социальных государств мира".