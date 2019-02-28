Неоспоримый экономический и военный лидер в регионе Южного Кавказа Азербайджан, без преувеличения, не имеет себе равных на всем постсоветском пространстве, в том числе, с точки зрения стабильности, суверенитета и признания в качестве надежного стратегического партнера всеми мировыми центрами силы. Между тем, успешная социально-экономическая политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева также вызывает неподдельное восхищение во всем мире и, что не менее ценно, искреннюю гордость и сердечную признательность граждан страны.

За последний год в этой области проведен целый ряд масштабных реформ, позитивные результаты которых уже сегодня ощутимо улучшают и облегчают жизнь населения. Между тем, в текущем году глава государства планирует еще более масштабные реформы по улучшению благосостояния населения. "Еще в конце прошлого и в начале нынешнего года я говорил, что мы должны направлять дополнительные доходы, в первую очередь, на социальную защиту граждан, потому что это - приоритетный для нас вопрос. Улучшение социального благосостояния граждан - наша важнейшая задача. В этом направлении уже предприняты и будут предприниматься очень серьезные шаги. Вообще, хочу отметить, что 2019 год будет отличаться от прежних годов с точки зрения социального развития, социальной защиты населения", - сказал Президент Ильхам Алиев в своем недавнем выступлении.

Следует отметить, что прежде чем приступить к реализации проекта по созданию большого социального пакета - средоточия социально-экономических реформ, Президент Ильхам Алиев предусмотрительно позаботился подготовить соответствующий экономический фундамент. По инициативе Президента весь прошлый и позапрошлый год в стране ускоренными темпами шло развитие, преимущественно в ненефтяном секторе, были предприняты эффективные меры по увеличению прозрачности в налоговой и таможенной сферах, что в итоге принесло в бюджет солидные дополнительные поступления. Именно за счет дополнительных доходов государства Президент намерен и далее вести преобразования с целью улучшению жизни населения.

Уже итоги первого месяца текущего года - дополнительные 105 миллионов манатов, поступившие в бюджет, убеждают, что реформы возымели желаемый эффект, и что экономический рост будет и далее оставаться стабильным. Январские показатели - рост ненефтяного промышленного производства на 14% поистине рекордный результат в глобальном масштабе. Параллельно глава государства не покладая рук предпринимает усилия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику страны, и большой бизнес с готовностью на них отзывается. Число компаний, желающих сотрудничать с Азербайджаном, неуклонно растет, и в предстоящие годы, по словам Президента, приоритет составят вопросы привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор. В годы независимости усилиями Общенационального лидера Гейдара Алиева, а затем его преемника Президента Ильхама Алиева Азербайджан не только стал мощной суверенной экономической державой, но и завоевал высокий авторитет и востребованную субъектность на международной арене, где на равных взаимодействует со многими странами мира. Неудивительно, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе, ведущие международные финансовые структуры, многие из которых уже ведут взаимовыгодное сотрудничество с Баку, проявили неподдельный интерес к реформам в нашей стране и дали им высокую оценку. Совсем недавно Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк приняли участие в состоявшемся в Баку заседании Консультативного совета Южного газового коридора. Излишне говорить, что конечным бенефициаром успешной внешней политики Азербайджана является никто иной, как азербайджанский народ.

Управление экономически и политически активным государством, каким, бесспорно, сегодня является Азербайджан, конечно же, нелегкая ноша, лежащая на плечах Президента. Тем не менее, глубокое сочувствие, зов души побуждают Президента Ильхама Алиева неустанно проявлять живую заботу и внимание к насущным проблемам граждан страны. Образование, здравоохранение, жилье и социальное страхование, включая пенсионное обеспечение и индивидуальные социальные услуги - все эти жизненно важные для народа сферы постоянно в центре внимания лидера страны и регулярно в них ощущается его деятельное участие.

Так, в рамках последних реформ, в частности, была выделена финансовая помощь в размере 11 тысяч манатов 12.200 семьям шехидов, значительно увеличены их ежемесячные пособия. В текущем году планируется реализация широкомасштабных строительных программ для вынужденных переселенцев. 5900 семей уже были обеспечены в прошлом году новыми квартирами и домами, а в нынешнем году планируется выделить жилье еще 6-7 тысячам семей этой категории населения. На сегодняшний день квартирами и домами обеспечены более 6500 семей шехидов и до конца этого года жилье получат еще 800 семей.

Еще один приоритет социально-экономической политики Азербайджана - повышение минимальных зарплат и пенсий. Не секрет, что рыночная экономика неизбежно связана с дифференциацией доходов населения, усилением неравенства, проблемой бедности. Таковы неизбежные реалии жизни в условиях капитализма. Тем не менее, благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева и его политической воле государство регулярно привносит в эту область положительный баланс.

В последнее время в Азербайджане существенно выросли пенсии, зарплаты и стипендии, и в дальнейшем планируется их последовательное увеличение.

В понедельник Президент подписал Распоряжение о дополнительных мерах в области усиления социальной защиты населения, связанное с увеличением целого ряда пособий и пенсий разным категориям граждан страны.

Днями раньше по распоряжению Президента Ильхама Алиева была разрешена проблема с выдачей реестровых документов собственникам жилья в некоторых многоквартирных зданиях. От несчетных бюрократических проволочек, связанных с оформлением таких документов, многие годы страдали сотни тысяч граждан. Президент также обещал, что в недалеком будущем будет решен вопрос с проблемными кредитами. Речь идет о банковских кредитах, которые в результате двух девальваций маната для многих стали "неподъемными". Несмотря на грандиозные суммы непогашенных кредитов, глава государства намерен в скором времени этой проблеме положить конец.

Собственно, иначе и быть не должно, ведь здоровье и сила государства напрямую зависят от благосостояния и удовлетворенности населения. К сожалению, в мире найдется немало стран, население которых во многом обделено щедротами государства. Далеко ходить не нужно - соседние Армения и Грузия, в силу разных причин, экономически не столь благополучны и, соответственно, лишены возможности обеспечивать население подобающими социальными благами.

Несомненно, щедрая поддержка и живая забота азербайджанского государства, ощущаемая всеми нами в самых различных сферах труда и быта, является высочайшим дополнительным стимулом, повышающим моральный дух, переполняющим сердца чувством достоинства и уверенностью в благополучии наших родных и близких, а также в светлом будущем нашей страны.

Сабухи Иманов