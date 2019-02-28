Давление националистических кругов Армении на Никола Пашиняна усиливается.

Как сообщают армянские СМИ, в Ереване прошло шествие под лозунгом "Ни пяди земли". Инициаторами митинга выступил ряд общественных организаций, объединяющих ветеранов-добровольцев Карабахской войны. Акция была направлена против территориальных уступок с армянской стороны в процессе карабахского урегулирования.

Как заявил журналистам бывший депутат парламента Армении, председатель и основатель Союза присягнувших воинов-освободителей Рубен Геворгян, акция направлена на пресечение попытки урегулирования карабахского конфликта путем территориальных уступок с армянской стороны. "Это - не просто пяди земли, а часть Родины, за которую была пролита кровь, это - наши границы", - утверждает так называемый ветеран.

Разговоры о мире не могут быть по душе милитаристским кругам Армении, нервируют они и "ветеранов-добровольцев", как называют в этой стране членов незаконных бандформирований, совершавших зверства на оккупированных территориях Азербайджана.

После апрельского переворота в Ереване у армянских милитаристов было немало поводов понервничать, так как на первых порах премьер Никол Пашинян делал попытки налаживания диалога с Баку. Националистические круги с тревогой следили за шагами и встречами Пашиняна. А заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о подготовке обществ двух стран к миру стало последней каплей, воспринятой как доказательство "предательства" нового премьера.

Пашиняну ничего не оставалось как отступить и оправдываться. Даже понимая, что поднять Армению может только мир с Азербайджаном, он не способен противостоять агрессивным зомбированным массам. И чтобы спасти вою власть, он сегодня резко меняет риторику и пытается ублажить националистов заявлениями, снова загоняющими переговорный процесс в тупик.

Шествие под лозунгом "Ни пяди земли" - это напоминание премьер-министру о том, чтобы не смел отступить от проводимой тридцать лет националистами политики. Той политики, которая уже почти уничтожила Армению, Пашиняну осталось лишь поставить в этом вопросе точку.

Зульфугар Ибрагимов