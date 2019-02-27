Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О трудовых пенсиях".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, статья 6.1 закона дается в следующей редакции.

"Минимальный размер трудовой пенсии для целей настоящего закона с первого марта 2019 года устанавливается в размере 160 манатов. Если размер назначенной в соответствии с настоящим законом трудовой пенсии меньше минимального размера трудовой пенсии, она выплачивается с доведением до этой суммы".

Отметим, что в настоящее время минимальный размер трудовой пенсии составляет 110 манатов.