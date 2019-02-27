В рамках рабочего визита в Женевский отдел ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече было выражено взаимное удовлетворение двусторонними отношениями, обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие вопросы.

Э.Мамедъяров проинформировал собеседника о ходе переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он заявил, что Азербайджан является сторонником субстантивных выборов.

В то же время, Э.Мамедъяров призвал ООН предотвратить размещение беженцев из Ближнего Востока с армянскими корнями в Нагорном Карабахе.

Министр пригласил Верховного комиссара Филиппо Гранди на предстоящий 25-26 октября 2019 года в Баку XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.