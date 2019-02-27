Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду в рамках 40-й сессии Совета по правам человека ООН встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи стороны провели обмен мнениями по существующим вопросам сотрудничества между Верховным комиссариатом ООН по правам человека и Азербайджаном.

Мамедъяров напомнил Бачелет, что в результате оккупации вооруженными силами Армении Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих родных земель, став вынужденными переселенцами. Министр подчеркнул важность восстановления нарушеннных прав вынужденных переселенцев. В этой связи была выражена значимость принятия конкретных мер со стороны Верховного комиссариата и демонстрации принципиальной позиции.

В ходе встречи между сторонами также были проведены обсуждения по некоторым вопросам, стоящим на международной повестке.

Бачелет выразила признательность главе МИД Азербайджана за добровольные пожертвования Азербайджаном по поддержке деятельности Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.