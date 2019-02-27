Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Саломе Зурабишвили - ФОТО
27 февраля 2019 19:57 421
27 февраля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с официальным визитом в нашей стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отметив, что рада видеть Президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджане, Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее расширение отношений между нашими дружественными странами.
Подчеркнув, что рада визиту в Азербайджан, Президент Саломе Зурабишвили отметила значение проведенных здесь встреч с точки зрения развития наших связей.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в различных сферах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!