Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указы "О дальнейшей либерализации внешней торговли в Азербайджанской Республике" от 24 июня 1997 года, "О применении закона Азербайджанской Республики "О фитосанитарном контроле" от 2 августа 2006 года, "О дополнительных мерах по применению закона Азербайджанской Республики "О фитосанитарном контроле" от 6 февраля 2007 года, "О применении закона Азербайджанской Республики "О хлопководстве" от 14 июля 2010 года, "О дополнительных мерах по применению закона Азербайджанской Республики "О защите и эффективном использовании генетических ресурсов культурных растений" от 17 июля 2012 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, внесенным указом в Приложение № 2 "Правил регулирования экспортно-импортных операций в Азербайджанской Республике", для импорта химических средств, используемых в защите растений, теперь будет требоваться заключение не министерства сельского хозяйства, а Агентства пищевой безопасности.

Помимо этого, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные во втором предложении статьи 13.8 закона "О фитосанитарном контроле", будет осуществлять Агентство пищевой безопасности при согласовании с министерством транспорта, связи и высоких технологий.

Также в закон "О хлопководстве" добавляется пункт 2.4-1.

Согласно этому пункту, предусмотренные в статье 5.0.6 закона задачи по определению технологических норм в агротехнической переработке и переработке хлопка на хлопковых участках осуществляет министерство сельского хозяйства, а контроль за применением средств защиты растений, используемых во время культивации хлопчатника, осуществляет Агентство пищевой безопасности.

В соответствии с изменением, внесенным в "Список проверок, допускаемых в случаях серьезной угрозы жизни и здоровью человека, безопасности и экономическим интересам государства согласно закону "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства"", другим указом Президента Ильхама Алиева, проверку соответствия фитосанитарным и ветеринарным требованиям может проводить Агентство пищевой безопасности.