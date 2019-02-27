Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О повышении суммы единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" - очередной шаг по улучшению социального положения вынужденных переселенцев. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от Агдама Бахтияр Алиев.

Депутат сказал, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание улучшению благосостояния населения Азербайджана, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев, и постоянно подписывает соответствующие указы и распоряжения в этой области.

"Данное распоряжение - очередной шаг по улучшению социального положения беженцев и вынужденных переселенцев. Президент Азербайджана, подписав данное распоряжение, подарил большую радость тысячам семей вынужденных переселенцев. Государство всегда уделяло внимание беженцам и вынужденным переселенцам, усиливало их социальную защиту. В то же время, вынужденные переселенцы обеспечены квартирами, отвечающими современным требованиям", - отметил депутат.

Алиев также сказал, что вынужденные переселенцы очень довольны той заботой, которую оказывает им Президент Ильхам Алиев.

"Когда я принимал своих избирателей из числа вынужденных переселенцев, то они всегда говорили, что поддерживают политику главы государства и тесно сплотились вокруг Президента", - сказал депутат.

Алиев также добавил, что глава государства проделал большую работу не только для вынужденных переселенцев, но и для улучшения условий жизни малообеспеченных слоев населения.

"Все это является результатом больших усилий и успешной политики Президента Азербайджана. Вся эта работа осуществляется только за счет средств нашей страны, без какой-либо внешней помощи. Это говорит о том, что осуществляемая Президентом Ильхамом Алиевым политика направлена на повышение социального благосостояния граждан Азербайджана и их безопасности", - добавил депутат.