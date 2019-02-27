От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Саломе Зурабишвили - ФОТО
27 февраля 2019 22:21 86
В среду от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с официальным визитом в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.
Главы государств выступили на официальном приеме.
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