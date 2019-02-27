В среду от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся с официальным визитом в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

Главы государств выступили на официальном приеме.

Новость обновляется