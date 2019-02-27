Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта зависит от постоянного диалога между официальными лицами Азербайджана и Армении.

Об этом в среду во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Хаменеи также напомнил о прежней позиции страны о том, что Исламская Республика готова помочь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.