В связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида посольством Азербайджанской Республики в Беларуси было проведено 3 мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии, проведенном 26-го февраля посольством Азербайджанской Республики в Республике Беларусь, приняли участие посол Турции в Республике Беларусь, сотрудник посольства Турции, учащиеся в Минске студенты, а также члены действующих в Минске Конгресса Азербайджанских Общин Беларуси и культурно-просветительского общества "Гобустан".

В фойе посольства участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой посвященной Ходжалинскому геноциду.

В начале церемонии участники почтили минутой молчания память жертв Ходжалинской трагедии.

Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Лятиф Гандилов выступив на мероприятии рассказал участникам об исторических корнях проводимой Арменией оккупационной политики направленной против Азербайджана, о зверствах на протяжении веков осуществляемой против нашего народа. В выступлении было отмечено, что осуществленный армянами в конце ХХ века Ходжалинская резня, по своему масштабу и беспощадности, является одним из самых ужасных актов геноцида. Отсутствие в то время в Азербайджане централизованной власти и системы государственного управления еще более усугубили масштаб трагедии. В связи с указанными факторами, произошедшему не была дана своевременная политическая оценка, а также о произошедшем не была проинформирована мировая общественность. Лишь 1994-ом году впервые, по инициативе Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева, парламентом Азербайджана была дана политическая оценка трагедии и 26 февраля был объявлен днем Ходжалинского геноцида.

В результате широкомасштабной информационной работы, проведенной руководством Азербайджана, мировая общественность узнала о реальных масштабах и ужасах Ходжалинского геноцида. В итоге чего, законодательные органами 17 стран, 24 штатов США, а также Организацией Исламского Сотрудничества были приняты резолюции по признанию этой трагедии как геноцида и акта преступления против человечества. Результатом этой политики является то, что сегодня в столицах и крупных городах ведущих европейских государств азербайджанцами проводятся собрания и марши, посредством которых, доносится правый голос нашего народа. Большую роль в этом сыграла, начатая в 2008-ом году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, международная информационная кампания "Справедливость для Ходжалы", целью которой, было донесении правды о Ходжалинской трагедии до мировой общественности.

Далее в своем выступлении посол отметил, что для того чтобы в будущем не происходили такие трагедии, как Ходжалинский геноцид Азербайджан всегда должен обладать сильным государством, сильной властью, а также сильной армией - факторы, которые есть в нашей стране на сегодняшний день. Долгие годы Азербайджан тратит большую часть национальных доходов на укрепление армии. Как результат этого азербайджанская армия во время боев в апреле 2016-го года в полной мере продемонстрировала миру свою боеспособность. Далее посол добавил: "История вовсе не всегда была милостива к азербайджанскому народу. Но наша забывчивость может привести к потере всего. Поэтому мы никогда не должны забывать эту трагедию. В этот очень ответственный и в то же время неопределенный период истории мы должны крепче сплотиться вокруг президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, всемерно укреплять наше национальное самосознание, стоять на страже национальных интересов. Мы стоим в преддверии освобождения оккупированных территорий и сплоченность вокруг главы государства является историческим требованием сегодняшнего дня".

Выступившая на мероприятии посол Турции в Республике Беларусь Нильвана ханум Дарама, напомнив высказывание Общенационального Лидера Гейдара Алиева о том, что Турция и Азербайджан являются единым народом и двумя государствами, отметила, что Нагорно-Карабахский конфликт является проблемой не только Азербайджана, но также и болезненной проблемой для Турции и сегодня в различных странах Европы на мероприятиях посвященных дню памяти Ходжалинского геноцида вместе с азербайджанской участвует и турецкая диаспора.

В конце мероприятия участникам был продемонстрирован документальный фильм и розданы пресс-релизы подготовленные Посольством в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии.

После демонстрации фильма участниками было проведено широкое обсуждение. Выступившие во время обсуждений военный атташе посольства Эльшан Рагимов, руководитель молодежной организации Конгресса Азербайджанских Общин Беларуси Олеся Косойкина, член организации Вюсал Гараев, студент Белорусского медицинского университета Шахрияр Зульфигаров и военный врач в отставке Азер Исаев отметили необходимость укрепления национального единства и сильней сплотиться вокруг главы государства.

В тот же день по инициативе Посольства, совместно с Центром азербайджанского языка и культуры, действующим при Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, в связи с 27-ой годовщиной Ходжалинской трагедии, при участии азербайджанских и белорусских студентов обучающихся в Университете, было проведено мероприятие посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида. Выступившие на мероприятии первый секретарь Посольства Джавид Ибаев и руководитель Центра Шафига Мамедова дали информацию студентам о Ходжалинской трагедии, после чего участникам был продемонстрирован снятый Фондом Гейдара Алиева фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду. Посмотревшие фильм участники мероприятия были сильно впечатлены.

Также Посольство 25-го февраля вместе с действующим в городе Бобруйске обществом "Ветен" провели церемонию почтения памяти посвященную 27-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Выступивший на мероприятии советник Посольства Зульфюгар Танарверди рассказал участникам о зверствах учиненных армянами в 90-е годы ХХ века против нашего народа, апогеем которых был Ходжалинский геноцид. Выступившие на мероприятии председатель общества "Ветен" Эййуб Юсифов а также ветеран карабахской войны Ильяс Садыгов, с целью недопущения повторения таких трагедий, как Ходжалинский геноцид, призвали соотечественников сильней сплотиться вокруг руководства республики.

28 февраля Посольство проведет церемонию почтения памяти Ходжалинского геноцида вместе с азербайджанцами проживающими в городе Гомеле.