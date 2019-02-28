Оккупация Арменией Нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов является серьезной угрозой миру и безопасности региона.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе официального приема в честь Президента Грузии Саломе Зурабишвили.