Президент Ильхам Алиев: Оккупация Арменией Нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов - серьезная угроза миру и безопасности региона
28 февраля 2019 00:04 252
Оккупация Арменией Нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов является серьезной угрозой миру и безопасности региона.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе официального приема в честь Президента Грузии Саломе Зурабишвили.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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