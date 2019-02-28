Азербайджано-грузинские отношения имеют хорошие перспективы и будущее во всех сферах. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гасымлы.

Гасымлы отметил, что совершение президентом Грузии Саломе Зурабишвили одного из своих первых зарубежных визитов в Азербайджан имеет большое значение.

Гасымлы сказал, что в Грузии также проживает большое количество азербайджанцев. По его словам, из-за соседства двух стран их объединяют общие интересы.

"Для Грузии территория Азербайджана является самой благоприятной дверью на Восток, а для Азербайджана Грузия - это дверь в сторону Запада. Участие Грузии в международных проектах, автором и инициатором которых является Азербайджан, способствовало решению множества проблем в этой стране", - сказал Гасымлы.

Депутат также сказал, что как и в прежние годы, сегодня существуют страны и круги, желающие испортить азербайджано-грузинские отношения, но руководители двух соседних государств не позволят этому случиться.

"Существуют большой потенциал и перспективы отношений с нашим стратегическим партнером и соседом Грузией, можно сказать, по всем сферам - политико-дипломатической, экономической, энергетической, сфере безопасности, культуры, в гуманитарной, информационной сферах и т.д. У наших отношений есть большое будущее", - добавил депутат.