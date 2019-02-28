Укрепление мира и стабильности в нашем регионе, расположенном на интереснейшем пересечении культур и цивилизаций, является основным условием.

Об этом сказала находящаяся с официальным визитом в Азербайджане Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время приема от имени Президента Ильхама Алиева в ее честь, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Разрешите поблагодарить Вас за радушный прием и гостеприимство. Оказанный Вами прием является подтверждением гостеприимства, присущего нашим народам. Это - признак и неизменная традиция кавказской культуры.

Сегодняшний визит еще раз демонстрирует добрососедские и дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном.

Хочу вспомнить выдающуюся историческую личность Азербайджана - Али бека Гусейнзаде. Он является автором программы возрождения Азербайджана под названием "Тюркизация, исламизация и европеизация".

А для нас, грузин, таким героем является Илья Чавчавадзе. Превратив изречение "Родина, язык, религия" в наш национальный лозунг, он пропагандировал идею европеизации.

Грузины и азербайджанцы вместе прошли путь, ведущий к свободе и государственному строительству. Этот путь сегодня уже определяет наши общие цели", - сказала Президент Грузии.

Подчеркнув, что в настоящее время наши независимые страны проводят последовательную работу по решению стоящих перед ними задач,х Саломе Зурабишвили сказала:

"Конфликты и нарушение территориальной целостности - трагедия обеих стран. Сегодня для признания и восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности мы ведем совместную борьбу в международных организациях от ООН до ЮНЕСКО. Несмотря на эти трагедии, нам удалось построить независимые государства, добиться развития экономики и реализовать крупные проекты", - сказала Саломе Зурабишвили.

Отметив, что в настоящее время Азербайджан, Грузия и Турция продолжают совместные усилия для успешной реализации крупных региональных проектов, Президент Грузии сказала:

"Наши страны расположены на путях, соединяющих Азию и Европу, Китай и Запад, Каспийское и Черное моря. Интерес к этим транспортным коридорам с каждым днем возрастает. Для того, чтобы максимально загрузить эти пути, с тем, чтобы они представляли значение на должном уровне, очень важным вопросом является сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Всем нам нужно больше инвестиций, партнеров, туристов, рынков, и все это зависит от нашей стабильности", - сказала Президент Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Азербайджан и Грузия успешно сотрудничают и в области культуры. Отметив, что наши страны тесно взаимодействуют также в сфере промышленности, Президент Грузии сказала:

"Не следует забывать, что история нефтяной промышленности является историей процветания нашего региона. Прочитать и преподнести ее миру по-новому - принесет нашим народам только пользу и изменит ошибочные представления о нашем регионе, который рассматривают лишь сквозь призму конфликтов.

В области культуры и экономики существуют многочисленные проекты, которые могут еще больше сблизить наши страны, народы, молодежь", - сказала Президент Грузии.

Отметив, что между столицами наших стран также проводится активный обмен, Президент Саломе Зурабишвили сказала:

"Необходимо популяризировать мастеров прикладного искусства, художников, композиторов, писателей вашей страны, проводить форумы по актуальным вопросам. К примеру, охрана окружающей среды. Ведь именно нам предстоит охранять биоразнообразие флоры и фауны Кавказа. Для этого нам следует проявлять активность как в международных организациях, так и на всемирных конференциях. Повышение ответственности молодежи в этом направлении, применение новых подходов могут стать весьма эффективным консолидирующим фактором", - добавил Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что проживающие в наших странах этнические грузины и азербайджанцы еще больше сближают нас. Подчеркнув важность дальнейшего объединения нашими странами усилий для решения предстоящих задач, Президент Саломе Зурабишвили сказала:

"Желаю, чтобы нашими совместными усилиями, позитивным подходом больших и малых соседей мы добились территориальной целостности наших стран. Укрепление мира и стабильности в нашем регионе, расположенном на интереснейшем пересечении культур и цивилизаций, является основным условием. Наш долг - защитить его уникальность перед миром", - сказала Президент Грузии.