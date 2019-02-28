Американский конгрессмен сделал заявление по Карабаху
28 февраля 2019 10:20 267
Продолжение насилия на линии соприкосновения привело к необходимости усилить деятельность США в Минской группе ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом в заявлении в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида сказал сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, конгрессмен-демократ Палаты представителей от штата Теннеси Стив Коэн.
Он подчеркнул, что несмотря на прошедшие 20 лет с подписания соглашения о прекращении огня, 20% Азербайджана, включая Нагорный Карабах и 7 районов все еще находятся под оккупацией и более миллиона азербайджанцев изгнаны из домов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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