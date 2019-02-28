Всего несколько месяцев назад политическое поле Армении было разделено на "темных" и "светлых", а сейчас такое разделение властями проводится среди средств массовой информации. Об этом на встрече с журналистами 27 февраля заявил политолог Агаси Енокян, комментируя сообщение о том, что ряд СМИ, расположенных в зданиях по адресу Аршакуняц 2, а также на улицах Исаакяна 28 и Бюзанда 1/3, получили извещения о том, что в течение пяти дней обязаны покинуть занимаемые ими помещения, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

По словам политолога, все знают о том, как произошла революция в Армении. "Она произошла благодаря прессе и народу. Но тогда люди были переполнены гордостью, а сейчас в своих же головах стали убогими. Пресса тогда для них была свободной, оперативной и революционной. Теперь же говорят, мол, 90% прессы сконцентрировано в руках предыдущих властей. То есть властям даже не нужен этот революционный инструмент, и именно поэтому они всячески дискредитируют СМИ", - отметил политолог, добавив, что власти объявили войну средствам массовой информации.