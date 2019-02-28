Президент Ильхам Алиев принял главу Центристского демократического интернационала - ФОТО
28 февраля 2019 11:44 887
28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Центристского демократического интернационала Андреса Пастрану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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