Как известно, с самого своего прихода к власти премьер-министр Армении Никол Пашинян буквально поселился в соцсетях. Особенно он жалует армянский сегмент Facebook, где в первое время царствовал и делал погоду. Но по мере разочарования общества в идеалах "революции" и наступления на пятки премьеру негативной реальности, изменились и настроения пользователей. Эт было неизбежно, но Пашинян все равно рассердился.

Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Никол Пашинян довольно сердит на свою агитационную команду, поскольку они не только хромают на общем информационном поле, но и не могут в частности "удержать" Facebook.

Дело в том, что под последней записью премьер-министра в Facebook появилось довольно много негативных комментариев, а вот запись: "Не спрашивай только, что сделало правительство для меня. Спроси также, что сделал я сам для себя" установила в данном смысле рекорд.

Это вызвало недовольство премьер-министра, и он имел жесткий разговор с координаторами команды "фейсбукских активистов", заявив: "вы что, не можете проконтролировать комментарии даже на одной странице, так хотя бы заблокируйте их".

Кстати, примечательно, что армия "провластных фейков" в течение последнего месяца проявляет серьезную пассивность.

Издание уже сообщало в одной из своих публикаций, что есть четкие штатные "фейсбуковские активисты", которые "пишут и удаляют" на странице премьер-министра. Однако, как видно, и это не особенно помогает.

Одним словом, Пашинян теряет контроль над Facebook и своим электоратом. И вернуть его не помогают даже фейковые аккаунты "друзей революции".

Султан Керим