Кто такая Гюльтекин Гаджибейли? Вопрос вроде и простой, но давайте разберемся. Первое, что приходит на ум, - это, скорее, обиженная женщина. Обиженная отказом. Обиженная тем, что после десятилетнего срока пребывания в Милли Меджлисе жители Геранбойского района, откуда она была избрана, наконец, поняли, что избранница слишком долго водит их за нос. И даже сменив фамилию с русифицированной Гаджиевой на национальную Гаджибейли, все равно остается для них чужеродным элементом.

Лишившись не только мандата депутата парламента, но и, соответственно, возможности часто ездить в Европу в составе делегации Азербайджана в ПАСЕ, эта барышня кинулась на поиски спонсоров, готовых удовлетворять ее финансовые аппетиты. Большие деньги давал только Запад, а ради доступа к этим средствам нужно было шокировать народ бесстыдным, но быстрым превращением в оппозиционерку.

Роль эта далась мадам Гаджибейли легко - она привыкла менять политических партнеров. Но вот с тем, чтобы убедить народ в собственной готовности и желании бороться за его интересы - проблема вышла. Слишком хорошо всем и каждому известно политическое прошлое этой мадам. Слишком уж далека она всегда была от народа. Чтобы в очередной раз убедиться в этом, достаточно ознакомиться со списком всего того, чем владеет эта мадам.

Активнейшая оппозиционерка, радикальная до невозможности и борющаяся за "лучшую жизнь" для народа Гюльтекин Гаджибейли, оказывается, сама живет не так уж плохо. И не просто неплохо, а даже очень хорошо. Что же вдохновляет ее на все эти пламенные речи, произносимые на жидких митингах и крикливых партийных сборищах, а еще пуще в социальных сетях? Человек, обладающий столькими возможностями, крупной недвижимостью и гектарами, на которых можно строить футбольные стадионы, исправно высказывается о невыносимых трудностях бытия в Азербайджане, куда-то всех зовет и чего-то требует...

Поражает цинизм этой дамы, известной своей страстью к многочисленным атрибутам роскошной жизни, этой любительницы шопинга в элитных бутиках Европы, где на одежду спускались тысячи и тысячи долларов, когда она пытается выступать в роли переживающей за рядовых граждан республики с убогой трибуны, что устанавливается на стадионе "Мехсул" в пору малочисленных митингов т.н. "Нацсовета".

Вот краткий список того, чем владеет мадам Гаджибейли:

В селе Хан Гарвенд Геранбойского района участок в 92 сотки и расположенный на нем частный дом в 400 кв.м;

60 соток в городе Хырдалан Абшеронского района;

30 соток в поселке Горадиль;

Три земельных участка в поселке Мехтиабад Абшеронского района, каждый площадью 4 сотки;

Участок земли в 6 соток в том же Мехтиабаде;

Участок в 12 соток в поселке Калайбугурд Шамахинского района;

Офис на улице Шейха Шамиля в Сабаильском районе Баку;

Квартира площадью 178,8 кв.м в Насиминском районе Баку по улице Диляры Алиевой, 251;

Еще одна квартира площадью 179,14 кв.м по улице Диляры Алиевой, 251а;

Квартира площадью 63,3 кв.м по проспекту Иншаатчилар, 12/26, в Ясамальском районе Баку;

Квартира на улице Мехти Гусейна, 61/2, в Сабаильском районе Баку,

Квартира на ул.Самеда Вургуна, 92 "А" в Насиминском районе столицы.

Но этого ей было мало, и она банкротила свою бывшую свекровь Нахаят Мамедову.

Дело в том, что Гюльтекин Гаджибейли, когда была замужем, взяла в долг 50 тысяч долларов на ремонт и покупку мебели для квартиры. Речь идет о квартире, находящейся по адресу улица Самеда Вургуна, 92А, квартира №12, которая была подарена Гюльтекин Гаджибейли Исполнительной властью города Баку в 2003 году.



Сколько бы бывшая свекровь не просила, Гюльтекин Гаджибейли отказалась возвращать свой долг. Из-за этого свекровь решила подать на нее в суд. На основе иска Нахаят Мамедовой суд наложил арест на дорогие автомобили Гюльтекина Гаджибейли - LEXUS LX 570 с госномером 10 VU 003 и TAYOTA AVALON с госномером. 10 KV 003.

Вот спрашивается, зачем ей одной столько квартир, земельных участков и дорогих автомобилей? Оставим в стороне бывшую родственницу, но... Если так уж душа болит за граждан, как не устает повторять Гаджибейли, взяла бы и поделилась богатством с теми, у кого ее нет, вместо того, чтобы, к примеру, сдавать в аренду квартиры. Квартирки-то все в центре, в престижных районах и наверняка востребованы.

Но что интересно, эта владелица огромных земляных угодий, большого числа квартир, автомобилей и солидных денежных средств крайне нервно реагирует на упоминание о них со стороны журналистов и простых граждан в соцсетях. Но тут тот самый случай, когда желания мадам Гаджибейли мало, кого волнуют. Есть факты, которые имели место в ее бурном прошлом и скрыть их не получится.

Правда, сама эта барышня старается изрядно. Она сейчас вовсю агитирует за оппозиционеров, считает себя частью этой тусовки, особенно в момент раздела средств, выделяемых зарпадными фондами на поддержку "демократов" в нашей стране. Да, мадам Гаджибейли теперь уже "демократка", она уже критикует власть и делает приятное "радикалам", хваля их лидеров с присущим ей темпераментом.

Опять же, у многих, знающих про ее роскошную жизнь, справедливо возникнет вопрос: откуда деньги? Объясняем - все очень просто, дамочка работает. Это очень трудная работа - продавать интересы своей страны. Вот потому и рвет горло бывшая депутат парламента Гюльтекин Гаджибейли - чтобы вышеприведенный список пополнился еще парой строчек.

Зазывая людей на митинг оппозиции, она возлагает всю вину за очевидный провал и малочисленность этих мероприятий на граждан республики. Она так и пишет - мы всего лишь организаторы митинга, его массовость должен обеспечить народ.

О том, что люди игнорируют митинги "радикалов" именно по причине слишком хорошего знакомства с лидерами этой части оппозиции по причине недоверия им, мадам Гаджибейли не задумывается. Не задумывается она и о том, что в том числе и ее присутствие в рядах той или иной политической силы является дискредитацией этой силы. Ей некогда думать о таком. Ее мысли работают в одном направлении - она просчитывает личную финансовую выгоду. Так было, есть и будет. И это - неизбежная данность...

Сабухи Иманов