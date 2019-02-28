Эльмар Мамедъяров едет в Иран
28 февраля 2019 11:36 220
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров девятого марта отправится в Иран. Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend из дипломатического источника.
В рамках визита главы МИД Азербайджана в Иран будут проведены обсуждения по коридору "Север-Юг", железной дороге Решт-Астара, а также состоятся переговоры по связям между двумя странами, их развитию и региональным вопросам.
Напомним, что ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщала, что в марте планируется визит Эльмара Мамедъярова в Иран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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