Эльмар Мамедъяров на переговорах с главой Всемирного экономического форума - ФОТО
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.
Во время встречи Берге Бренде пригласил Мамедъярова на мероприятие ВЭФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, которое состоится в Иордании 6-7 апреля текущего года.
Со своей стороны глава МИД Азербайджана поделился целями визита в Женеву, а также проинформировал собеседника о том, что 21-26 октября 2019 года Азербайджан будет принимать 18-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения.
Мамедъяров проинформировал президента Всемирного экономического форума о нынешнем переговорном процессе, проводимом по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и темам глобальной повестки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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