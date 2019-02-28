Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи Берге Бренде пригласил Мамедъярова на мероприятие ВЭФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, которое состоится в Иордании 6-7 апреля текущего года.

Со своей стороны глава МИД Азербайджана поделился целями визита в Женеву, а также проинформировал собеседника о том, что 21-26 октября 2019 года Азербайджан будет принимать 18-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Мамедъяров проинформировал президента Всемирного экономического форума о нынешнем переговорном процессе, проводимом по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и темам глобальной повестки.