Эксклюзивное интервью Trend с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, передает Day.Az.

О нагорно-карабахском конфликте

Урегулирование затяжного конфликта - сложная задача, требующая стабильности в региональном контексте, активного диалога и готовности обществ двигаться вперед, сказал министр.

И опыт показал, что инклюзивные процессы с большей вероятностью приведут к реальному, прочному миру и стабильности, добавил Лайчак.

"В последнее время мы видим признаки прогресса и проявляем осторожный оптимизм по этому поводу. Число жертв вдоль линии соприкосновения и государственных границ уменьшилось. Мы наблюдаем регулярный характер диалога на высшем уровне между Ереваном и Баку. И результат этих событий способствует повышению стабильности на пространстве ОБСЕ", - сказал Лайчак.

Министр отметил, что председательство Словакии привержено поддержке мирного и устойчивого урегулирования конфликта путем переговоров.

"Я заново назначил посла Анджея Каспршика своим личным представителем по конфликту, решением которого занимается Минская группа ОБСЕ. Мы верим в Минский процесс и обеспечим ему поддержку, необходимую для успеха. Я нахожусь в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и положительно оценил недавнюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Париже. Понимание сторонами того, что для подготовки населения к миру необходимы конкретные меры, заслуживает нашей поддержки", - сказал Лайчак.

По словам министра, в более широком смысле, ОБСЕ предоставляет платформу для диалога, сотрудничества и посредничества, и в этом может помочь сосредоточиться на вопросах, связанных с гуманитарными потребностями.

"Одним из приоритетов словацкого председательства в ОБСЕ является предотвращение, урегулирование и посредничество в конфликте и смягчение его гуманитарных последствий, где это возможно. Как и во время моих визитов в Украину, Молдову и Грузию, я стремлюсь к тому, чтобы пострадавшие люди оставались в центре внимания международного сообщества", - сказал Лайчак.

О предстоящем визите Мирослава Лайчака в Азербайджан

"Моя программа еще не окончательно утверждена, но я планирую встретиться с политическим руководством, чтобы узнать, как мы можем наилучшим образом поддержать Азербайджан в выполнении его обязательств перед ОБСЕ, а также реализации мирного процесса и деятельности сопредседателей Минской группы. И, конечно же, помимо нагорно-карабахского конфликта, мы как председатель ОБСЕ заинтересованы в том, чтобы поддерживать открытый и откровенный диалог и хорошие отношения со всеми государствами-участниками и поддерживать прогресс на местах", - сказал министр.

Лайчак добавил, что во всех своих поездках с нетерпением ожидает встречи с партнерами, будь то представители правительства, парламента или представителями общества, в том числе затронутыми конфликтом и связанными с ним событиями.

"Я рад возможности посетить Азербайджан и страны Южного Кавказа на ранних этапах нашего председательства и таким образом показать важность, которую ОБСЕ придает региону", - подчеркнул министр.

Пути расширения сотрудничества между Словакией и Азербайджаном

Отрадно, что двусторонние отношения между Словакией и Азербайджаном традиционно дружеские, сказал министр.

"У нас нет проблемных вопросов, и это создает хорошую основу для укрепления политического диалога и практического сотрудничества во всех областях. Словакия сильно заинтересована в прочном сотрудничестве с Азербайджаном, что было подтверждено в ходе официального визита премьер-министра Питера Пеллегрини в Азербайджан в ноябре прошлого года. Мы видим большой потенциал в таких областях, как энергетика, модернизация транспортной инфраструктуры, производство, сельское хозяйство и туризм. Мы должны работать над соответствующими договорами, чтобы сделать наше экономическое сотрудничество более динамичным", - сказал Лайчак.

Министр отметил, что Словакия также поддерживает более интенсивное сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном.

"Новое соглашение между ЕС и Баку в настоящее время обсуждается. Мы должны стремиться к амбициозному соглашению, от которого могут выиграть обе стороны. Это соглашение станет важным шагом вперед в наших отношениях", - сказал Лайчак.

Торговый оборот

Министр отметил, что нынешний уровень товарооборота между Азербайджаном и Словакией не отражает существующий потенциал.

"Мы надеемся увеличить объем нашей двусторонней торговли. В наших интересах было бы активизировать отношения между предпринимателями двух стран в сфере производства, обеспечить участие словацких компаний в реструктуризации азербайджанских предприятий, модернизации транспортной инфраструктуры, а также добиться заключения контрактов на строительство и на предоставление медицинского оборудования", - сказал Лайчак.

Министр отметил, что Словакия стремится поддерживать интенсивный политический диалог на всех уровнях и укреплять договорную базу в инвестиционной и экономической сферах.

"Мы рассматриваем Азербайджан в качестве важного партнера в контексте европейской энергетической архитектуры и хотим, чтобы он играл конструктивную роль в диверсификации энергетических маршрутов и укреплении энергетической безопасности в нашем регионе", - добавил Лайчак.

Сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

"Мы считаем энергетику перспективным направлением для углубления нашего взаимного экономического сотрудничества на основе значительного человеческого и коммерческого потенциала, который имеется в обеих странах. Словацкие компании очень активны в области энергетики и обладают многолетним опытом в данной сфере. А Словацкая Республика активно поддерживает словацкие бизнес-структуры, которые пользуются уважением в отрасли и используют самые современные технологии", - сказал Лайчак.

Министр отметил, что добыча и переработка нефти и газа играют решающую роль в экономическом развитии Азербайджана.

"Азербайджан является важным производителем этих минеральных ресурсов. "Южный газовый коридор", направленный на снабжение европейских рынков азербайджанским газом, является ключевым проектом ЕС по диверсификации энергетики. Мне сообщили, что государственные программы Азербайджана в сфере энергетики направлены на развитие альтернативных источников энергии, таких как солнечные, ветряные и гидроэлектростанции. Словакия, как ориентированная на экспорт страна с сильной экономикой, стремится укреплять партнерские отношения в сфере торговли и инвестиций, и мы заинтересованы в поиске новых путей улучшения нашего сотрудничества. И наши компании заинтересованы в сотрудничестве с местными партнерами в этой сфере для достижения дальнейшего прогресса. Мы также готовы поделиться своим опытом в области альтернативных источников энергии. Еще раз хочу вас заверить, что Словакия приложит все усилия для дальнейшего укрепления наших прекрасных экономических отношений", - сказал Лайчак.

Открытие посольства Словакии в Баку и перспективы создания безвизового режима

"В ходе своего официального визита в Азербайджан в ноябре 2018 года премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини подтвердил заинтересованность в открытии посольства в Баку. Так что вопрос не в том, "если", а "когда". Полагаю, наше посольство будет открыто в недалеком будущем", - сказал Лайчак.

Министр также рассказал о перспективах безвизового режима между двумя странами.

"Словакия, будучи государством-членом Европейского Союза, имеет общую визовую политику Европейского Союза. Таким образом, мы не можем достичь индивидуального двустороннего соглашения, которое ввело бы безвизовый режим между нашими двумя странами. Но в качестве общего принципа Словакия поддерживает усилия по созданию безвизового режима", - сказал Лайчак.