Революционный указ Президента Ильхама Алиева в связи с проблемными кредитами
28 февраля 2019 13:16 1 587
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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