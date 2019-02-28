Хикмет Гаджиев об изменении формата переговоров по Карабаху
Формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта известен, и его изменение не является и не может быть темой обсуждения.
Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с форматом переговорного процесса, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Гаджиев сказал, что переговорный процесс ведется между Арменией и Азербайджаном как сторонами конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
"Проведение трех встреч между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, четырех встреч между главами МИД Азербайджана и Армении после смены власти в Армении - наглядный пример того, что переговоры проводятся на основе существующего формата. Утверждения руководства Армении об изменении формата переговорного процесса ни что иное, как попытки умышленно загнать переговоры в тупик и сорвать переговорный процесс. Ответственность за это полностью ложится на Армению", - сказал он.