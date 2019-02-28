Формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта известен, и его изменение не является и не может быть темой обсуждения.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с форматом переговорного процесса, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.