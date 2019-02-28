Принц Саудовской Аравии Турки аль-Фейсал в марте посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в Международном центре Низами Гянджеви, он примет участие на VII Глобальном бакинском форуме, передает Day.Az.

Турки аль-Фейсал является председателем Центра исследований и исламоведения имени короля Фейсала Саудовской Аравии. Он также был послом Саудовской Аравии в США и Великобритании. Турки аль-Фейсал принимал участие на V Глобальном форуме в Баку в 2017 году.

Напомним, что основной темой предстоящего 14-16 марта VII Глобального бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".

Напомним, что на форуме ожидается участие около 450 гостей.