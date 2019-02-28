Саудовский принц едет в Азербайджан
28 февраля 2019 15:03 127
Принц Саудовской Аравии Турки аль-Фейсал в марте посетит Азербайджан.
Как сообщили Report в Международном центре Низами Гянджеви, он примет участие на VII Глобальном бакинском форуме, передает Day.Az.
Турки аль-Фейсал является председателем Центра исследований и исламоведения имени короля Фейсала Саудовской Аравии. Он также был послом Саудовской Аравии в США и Великобритании. Турки аль-Фейсал принимал участие на V Глобальном форуме в Баку в 2017 году.
Напомним, что основной темой предстоящего 14-16 марта VII Глобального бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".
Напомним, что на форуме ожидается участие около 450 гостей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!