Новоизбранный спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетит Азербайджан 5-6 марта текущего года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Шентопа в Азербайджан будет двухдневным.

Согласно сообщению СМИ, ожидается, что в рамках визита в Азербайджан, Шентоп проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

Отметим, что 24 февраля текущего года новым спикером парламента Турции был избран представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Шентоп.

Согласно информации, в первом и во втором турах кандидаты не смогли набрать необходимое количество голосов.

В ходе третьего тура из 542 депутатов 336 проголосовали за Мустафу Шентопа, 124 - за представителя Народно-республиканской партии (CHP) Энгина Алтая, 46 - за представительницу Демократической партии народов (HDP) Серпиль Кемальбай Пекгёзегю, 33 - за представителя "İYİ Parti" Имама Хусейна Филиза. Три депутата воздержались.