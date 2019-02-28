Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сегодня встретился с делегацией во главе с президентом Центристского демократического интернационала Андресом Пастраной. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

В состав делегации также вошли генеральный секретарь Центристского демократического интернационала Антонио Лопес-Истурис Уайт и главный координатор по Евразийскому, Азиатскому и Тихоокеанскому региону Сезар Россело.

Ахмедов выразил надежду на то, что визит президента Центристского демократического интернационала в Азербайджан и проведенные обсуждения внесут важный вклад в развитие сотрудничества и диалога между сторонами. Вице-премьер отметил, что обсуждения, в которых участвовал Пастрана, а также его встреча с вынужденными переселенцами во время пребывания в Баку, создали у него положительное впечатление.

Пастрана подчеркнул, что осуществляемые азербайджанским правительством социальные проекты по улучшению жилищных условий вынужденных переселенцев, могут быть примером для многих стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития сотрудничества между ПЕА и Центристским демократическим интернационалом.