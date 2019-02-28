Россия и впредь будет уделять вопросу нагорно-карабахского конфликта первостепенное внимание в контексте своей политики в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Страшный, кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания множеству невинных людей, сказала она, добавив, что Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией.

"Наша страна прилагает значительные, очень большие, решительные усилия по содействию сторонам в поиске пути мирного урегулирования этого конфликта. Мы и впредь будем уделять этому первостепенное внимание в контексте нашей политики в данном регионе и подходов к формированию российского курса на этом направлении", - отметила Захарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.