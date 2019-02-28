Сколько человек охватит новый указ по проблемным кредитам?
28 февраля 2019 16:33 154
Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов затронет 800 тысяч лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на брифинге, организованном для журналистов, директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
По словам Гасымлы, для этих целей государство выделит свыше 700 миллионов манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!