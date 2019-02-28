Правительство Армении отбирает у граждан не только хлеб, но и зрелища. Как сообщают армянские СМИ, правительство собирается запретить раскуривание кальяна и закрыть кальянные.

Но граждане не намерены мириться с таким решением. Фактически Пашинян лишает армян последних радостях. При тех проблемах, что существуют и продолжают появляться в новой Армении, у народа только и осталось, что покурить кальян, расслабиться и улететь в мир фантазий.

По информации NEWS.am, изготовители наргиле и собственники кальянных 28 февраля провели акцию протеста у здания правительства Армении. Они выступают против законопроекта, ограничивающего применение наргиле в общественных местах, а также в местах развлечения.

Участник акции Жора Паносян заявил, что они встречались с представителями Института здравоохранения и Минздрава, которым предложили внести в проект изменения, в частности, не идентифицировать сигареты и наргиле. По его словам, им заявили, что это предложение подлежит обсуждению, но законопроект без обсуждения и внесения изменений представлен в кабмин. Протестующие обеспокоены тем, что законопроект может быть одобрен и отправлен в Национальное Собрание республики.

Султан Керим