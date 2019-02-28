Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян во время формирования делегации для официального визита в Москву оказался в довольно сложной ситуации, пытаясь включить в состав делегации по возможности пророссийских депутатов. Согласно сведениям, окончательный вариант состава делегации накануне визита обсуждался с премьер-министром, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с этим.

Как выяснило издание, в последний момент текст выступления спикера парламента был отредактирован и подвергся изменению. В частности, речь идет о части доклада, связанной с событиями в Ходжалы и Сумгайыте.

Как отмечает издание, первоначально эти моменты в докладе не значились и были включены в ответ на запись республиканца Армена Ашотяна в Facebook, где он подчеркивал важность озвучивания этих тем в Федеральном Собрании РФ.

Но если в этом вопросе спикер Мирзоян отчитался, ему предстоит объяснить своей общественности причины срыва ряда встреч. Как отмечает "Паст", Мирзоян предусматривал встретиться также с армянскими предпринимателями, однако встреча по каким-то причинам не состоялась. А газета "Грапарак" сообщает вообще о вопиющем факте - спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин отказался от встречи с армянским коллегой.

"Встреча Арарата Мирзояна с Володиным не была намечена. Учитывая российский сложный имперский протокол, это точно не могло быть случайностью. Давайте вспомним, что Володин считается представителем силовых структур в Государственной Думе и слывет строгим политиком в отличие от Матвиенко. И очевидно, что нежелание находящегося в эти дни в Москве Володина встречаться с армянским спикером - особый месседж армянским властям о том, что, мол, мы любим вас, но не выпускаем палку из рук: не очень доверяем вашим признаниям в любви", - пишет газета, ссылаясь на свой источник в парламенте Армении.

Султан Керим