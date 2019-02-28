Азербайджан, как известно, в качестве государственных приоритетов, уже многие годы блестяще совмещает успешное экономическое развитие и внешнеполитическую деятельность с гуманной политикой по социальной защите населения. Вопрос неустанной заботы государства об улучшении благосостояния населения является важнейшей составляющей политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, о чем свидетельствуют масштабные реформы, весомые плоды которых отчетливо ощущаются уже сегодня. Следуя курсу лидера, государство последовательно и целенаправленно осуществляет комплексные меры и институциональные преобразования, с целью повышению уровня жизни населения, в результате чего, разумеется, улучшается качество жизни граждан, растут доходы, открываются новые рабочие места, сокращается безработица и бедность.



Глобальная рецессия в макроэкономике, как известно в последние годы привела к резкому падению цен на рынке энергоносителей и безусловно негативно повлияла на экономическое положение и нашей страны. В результате снизилась платежеспособность определенной группы населения, запредельно выросли долговые обязательства граждан, получивших валютные кредиты в банках. Как предсказуемый результат такой пагубной тенденции участились случаи судебных процессов по делам должников. Неразрешимая, на первый взгляд, социальная проблема стала предметом общественных дискуссий и дебатов в парламенте, темой многочисленных предложений и рекомендаций. В итоге, волей Президента Ильхама Алиева, с целью повышения уровня материального благополучия граждан и облегчения их финансового бремени, государство изыскало необходимые средства для эффективного решения проблемы просроченных валютных кредитов. Это стало возможно, благодаря прозорливости Президента, по инициативе и под руководством которого, в последние годы в Азербайджане велась масштабная работа по стабилизации экономики, активно шла промышленная индустриализация, были предприняты эффективные меры по увеличению прозрачности в налоговой и таможенной сферах, что в итоге принесло в бюджет существенные сверхплановые поступления. Тем самым, в Азербайджане были созданы широкие возможности для оказания государственной поддержки населению в небывалых масштабах. Погашение просроченных валютных кредитов граждан лишь одна из многих составляющих пресловутого социального пакета, созданию которого, руководство отдало немало времени и сил.



Как следствие, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц. Этот знаковый шаг лидера страны в очередной раз доказал высокую степень радения Ильхама Алиева о благополучии граждан, каждый четвертый из которых, по статистике, является получателем банковского кредита. Президент, верный принципу социальной защиты населения, счел неприемлемым оставить в беде своих граждан, которые в результате коллизий на валютных рынках попали в долговую кабалу. Многие клиенты банков оказались на грани финансового краха и столкнулись с угрозой судебного преследования. Положительным моментом этого указа является, в том числе и то, что погашаться будет не вся сумма банковского долга, а лишь та его часть, которая крайне "потяжелела" в результате девальвации. В соответствии с указом, из государственного бюджета будут выделены средства на погашение той части кредитных долгов, которая выросла вследствие девальвации. Указ распространяется на кредитные долги в иностранной валюте до 10000 долларов.



Согласно документу, в частности, возросшая из-за девальвации часть кредитных долгов будет оценена в следующем порядке:

- в отношении основного кредитного долга в иностранной валюте на 21 февраля 2015 года - 0,25 маната (0,15 доллара) к одному доллару США;

- в отношении основного кредитного долга в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным в период с 22 февраля по 21 декабря 2015 года - 0,6 маната (0,35 доллара) к одному доллару США;

- в отношении основного кредитного долга по кредитным договорам, существовавшим на 21 февраля и 21 декабря 2015 года - в порядке, предусмотренном в предыдущих пунктах.

То есть волей Президента Ильхама Алиева государство пошло на беспрецедентные траты в пользу населения, но в то же время дало возможность несостоятельным должникам сохранить самоуважение и моральное удовлетворение. Тем не менее, для большинства бедолаг, попавших поневоле в безвыходную ситуацию, столь щедрое финансовое участие государства, безусловно стало настоящим спасением.



Между тем, известно, что в некоторых странах подобные инициативы также имели место, однако позже в связи с непомерными бюджетными расходами их осуществление было или отложено на неопределенный срок, либо окончательно прекращено.



К счастью, Азербайджан одно из немногих государств планеты, где решения на высшем уровне принимаются крайне обдуманно и с учетом всех необходимых факторов и ресурсов. Всесторонне изучаются такие важные детали, как сложность и затратность проблемы, ее влияние на бюджет и благосостояние населения, разработка механизма эффективного исполнения, контроля над исполнением и др. Совершенно очевидно, что решения Президента Ильхама Алиева принятые с начала года, включая и последнее, связанное с проблемными кредитами, по своей значимости и охвату, без преувеличения можно считать революционными, настоящими примерами для подражания во всем мире.



Примечательно, что ни богатство недр, ни географическое положение ни какие-либо другие качества и ресурсы не делают нашу страну абсолютно уникальной. Тем не менее, невзирая на глобальные тенденции, которые сегодня сотрясают и дестабилизируют многие страны света, Азербайджан остается стабильным и успешным, благодаря дальновидной, прагматичной и одновременно гуманной в отношении своих граждан политике Президента Ильхама Алиева. Азербайджан отличается еще и тем, что население страны беспредельно доверяет своему лидеру, слово которого никогда не расходится с делом. И действительно, масштабы, глубина и значимость усилий азербайджанского главы государства, в том числе и в сфере соцобеспечения, невозможно недооценить. Социально-экономическая политика нашей страны, по праву достойна всяческих похвал. Президент Ильхам Алиев своей деятельной заботой и вниманием к нуждам граждан вызывает естественную реакцию - глубокую признательность и бесконечное доверие, что безусловно предрекает Азербайджану славный путь развития и успехов в будущем.



Сабухи Иманов