Осуществляемые в Азербайджане мероприятия в области социальной защиты постепенно интенсифицируются на основе распоряжений Президента Ильхама Алиева. Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что подписанные Президентом Азербайджана за последние несколько месяцев распоряжения являются продолжением крупной социальной политики, начатой еще годами ранее, в соответствие с новыми возможностями.

"Дело в том, что несмотря на непрерывное продолжение на протяжении многих лет политики в области социальной защиты, шаги, предпринимаемые в этом направлении, в течение последних нескольких лет условно отличаются от тех, что были 10-15 лет тому назад. Отличие заключается в выделении больших бюджетных средств на социальное обеспечение и охват многочисленных социальных групп, нуждающихся в особой защите", - сказал Гулиев.

По его словам, анализ круга охвата последнего распоряжения о повышении пособий демонстрирует, что в азербайджанском обществе, можно сказать, ни одная семья не останется в стороне от государственной опеки.

"Учитывая тот факт, что были увеличены пособия по возрасту, инвалидности, в связи потерей главы семьи, на погребение и рождение, за опеку над детьми, потерявшими своих родителей и многие другие виды пособий, пенсии и стипендии, то эта опека ежедневно будет сказываться на жизни как минимум более двух миллионов граждан страны", - отметил эксперт.

По его словам, в этом смысле распоряжение главы государства о повышении социальных пособий отличается широтой охвата различных слоев населения.

"Это распоряжение Президента Азербайджана имеет непосредственное значения для данной группы лиц. В условиях быстро развивающейся рыночной экономики у этих людей нет другого надежного источника опеки, кроме государства. Это доказывает, что мотивом распоряжения Президента Азербайджана отнюдь не является, как предвзято говорят некоторые, воздействие митинга, в котором участвовали 1-2 тысячи человек. Это следствие приверженности главы государства принципам цивилизованной социальной политики, связи социальной политики Азербайджана с гуманными нормами. Мы в очередной раз становимся свидетелями того, что при увеличении экономической мощи страны уделяется еще большее внимание нуждам населения", - сказал Гулиев.

По его словам, повышение пенсий, стипендий и пособий является ярким примером усиления экономики Азербайджана.

Эксперт добавил, что повышение пенсий и пособий также говорит о том, что в Азербайджане уже создан и работает совершенный механизм социальной защиты.

Гулиев подчеркнул, что одним из аспектов нового распоряжения Президента Ильхама Алиева, который привлекает внимание, является гарантия на продолжение работ по повышению пособий вынужденным переселенцам.

"Повышение как ежемесячных пособий вынужденным переселенцам, так и продолжение работы по обеспечению их квартирами, являются очередным свидетельством того, что Азербайджанское государство придает значение всем гражданам, что вынужденные переселенцы будут обеспечены государственной опекой", - добавил эксперт.