Указ Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц" является составной частью социальной революции, начатой главой государства.

Об этом в четверг сказал Trend генеральный директор медиагруппы "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что это решение - наглядный показатель лидерства представленной миру современной азербайджанской модели в решении социальных вопросов: "Проблемы, возникшие в связи с банковскими кредитами, беспокоили народ. Революционные решения главы государства еще раз доказали, что государство должно служить народу. И в этом смысле Президент Ильхам Алиев, решив вопрос проблемных кредитов, продемонстрировал высочайший пример служения народу. Государство оказало свою поддержку в погашении проблемных кредитных задолженностей в иностранной валюте".

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

Согласно указу, из государственного бюджета будут выделены средства на погашение той части кредитных долгов, которая выросла вследствие девальвации. Указ распространяется на кредитные долги в иностранной валюте до десяти тысяч долларов.

В частности, возросшая из-за девальвации часть кредитных долгов будет оценена в следующем порядке:

- в отношении основного кредитного долга в иностранной валюте на 21 февраля 2015 года - 0,25 маната (0,15 доллара) к одному доллару США;

- в отношении основного кредитного долга в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным в период с 22 февраля по 21 декабря 2015 года - 0,6 маната (0,35 доллара) к одному доллару США;

- в отношении основного кредитного долга по кредитным договорам, существовавшим на 21 февраля и 21 декабря 2015 года - в порядке, предусмотренном в предыдущих пунктах.