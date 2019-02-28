27 февраля в Азербайджанском государственном музыкальном театре состоялась премьера спектакля, поставленного по мотивам произведения известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела премьеру спектакля.

Перед премьерой режиссер-постановщик спектакля, народная артистка Джаннат Салимова поделилась впечатлениями о сценическом произведении. Отметив, что книги Антуана де Сент-Экзюпери всегда продавались в мире большими тиражами, режиссер сказала, что перевод и постановка в театрах Азербайджана произведений таких великих писателей является радостным событием. "Создание спектакля было трудно для нас технологически. Однако творческий состав великолепно справился с этим. Наконец спустя два года премьера спектакля состоялась. Я рада, что мы сегодня собрались на премьеру столь грандиозного спектакля", - сказала она.

В сюжетной линии произведения описывается путешествия маленького принца на различные планеты. Его общение с персонажами, с которыми он встречается, посылает зрителям философские месседжи, мир взрослых, их размышления, философия жизни, любовная тематика раскрывается глазами маленького мальчика через поучительные афоризмы.

У спектакля необычное сценическое оформление. Анимации, демонстрируемые на мониторах на заднем фоне, прекрасные синхронные выступления актеров и артистов балета, привлекательные танцевальные движения, грандиозный синтез событий, изображенных на экране и игра актеров является еще одним новшеством на сцене театра

Сценическая графика, с интересом воспринятого спектакля, принадлежит Мехти Мамедову, а видеомонтаж - Бакинскому Медиа-центру.

Образ маленького принца исполнили два малолетних актера музыкального театра - Президентский стипендиат Атилла Мамедов, имя которого вписано в "Золотую книгу", и Рахиб Мамедзаде. В других ролях были заняты заслуженные артисты Алекпер Алиев, Шовги Гусейнов, актеры Амрах Дадашев, Ниджат Али, Айдан Гасанова, Алимамед Новрузов, Магеррам Гурбанов, Гусейн Алили, Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Ибрагим Ализаде. Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Джаннат Салимова, композитор - проживающий в США наш соотечественник, лауреат международных конкурсов Руслан Агабабаев, музыкальный руководитель - заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник - Марьям Алекперли, хореограф - заслуженный деятель искусств России, всемирно известный балетмейстер Сергей Грицай, балетмейстеры - заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, постановщик - секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, писатель-публицист Ильгар Фахми.