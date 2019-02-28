Последние распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предусматривающие повышение социального благосостояния населения, исходят от бесконечной любви, внимания и заботы главы государства к азербайджанскому народу. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, передает Day.Az.

Рзаев сказал, что эти распоряжения носят постоянный характер и, как сказал глава государства, улучшение социального положения населения и в дальнейшем будет в центре внимания как первостепенная задача.

"Это делают возможным экономическое состояние страны, развитие предпринимательства, расширяющиеся международные экономические связи, увеличение числа инвестиционных проектов, привлечение дополнительных средств в бюджет, создание новых рабочих мест", - отметил депутат.

Депутат также сказал, что распоряжение Президента Ильхама Алиева "О повышении суммы единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" - еще один показатель заботы о социально уязвимых слоях населения.

"Эти распоряжения в области улучшения социального положения населения, несомненно, еще больше повышают веру граждан в руководителя страны и усиливают единство народа и власти", - добавил Рзаев.