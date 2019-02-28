Улучшение социального положения населения Азербайджана и в дальнейшем будет в центре внимания государства
Последние распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предусматривающие повышение социального благосостояния населения, исходят от бесконечной любви, внимания и заботы главы государства к азербайджанскому народу. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, передает Day.Az.
Рзаев сказал, что эти распоряжения носят постоянный характер и, как сказал глава государства, улучшение социального положения населения и в дальнейшем будет в центре внимания как первостепенная задача.
"Это делают возможным экономическое состояние страны, развитие предпринимательства, расширяющиеся международные экономические связи, увеличение числа инвестиционных проектов, привлечение дополнительных средств в бюджет, создание новых рабочих мест", - отметил депутат.
Депутат также сказал, что распоряжение Президента Ильхама Алиева "О повышении суммы единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" - еще один показатель заботы о социально уязвимых слоях населения.
"Эти распоряжения в области улучшения социального положения населения, несомненно, еще больше повышают веру граждан в руководителя страны и усиливают единство народа и власти", - добавил Рзаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Президент Грузии не угодила армянам – отчего истерика в Ереване?
Kreditini ödəyənlərin pulunun nə qədəri geri qaytarılacaq?
Капитана "Реала" дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов
BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
Власти Гаити из-за беспорядков вынуждены отменить ежегодный карнавал
Протесты "желтых жилетов" снизили рост экономики Франции
Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР
Американский генерал посчитал время подлета российских ракет к США
Умер обладатель четырех «Оскаров»
Dağ kəndlərinə güclü qar yağdı, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdı
Летевший из Стамбула самолет совершил аварийную посадку в Одессе
“Azərbaycan nağılları” Ermənistanı çalxaladı - FOTO
В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына
Больше всего в Азербайджан ездят из этих стран - РЕЙТИНГ
На МКС впервые протестировали космические огнетушители - ФОТО
-
28 Фев. 13:16 12 657
-
28 Фев. 08:15 10 806
-
28 Фев. 04:02 10 484
-
28 Фев. 12:02 8 808
-
28 Фев. 10:07 7 654